Переболевшая COVID-19 председатель гордумы Татьяна Забазнова умерла под Волгоградом

Супруги любили путешествовать вместе. Фото: соцсети.

Печальная новость пришла 3 декабря – в Волгоградской области скончалась председатель Михайловской районной думы, директор Себряковского филиала ВолгГТУ, доктор экономических наук Татьяна Забазнова. Ей было всего 55 лет. За месяц до этого ушел из жизни ее супруг. Оба переболели коронавирусом, оба были привиты, сообщает «КП-Волгоград».

Татьяна Забазнова еще 9 ноября выписалась из ковидного госпиталя в больнице №5 Волгограда с отрицательным тестом на коронавирус. Ее перевели в Михайловскую ЦРБ. Но последствия ковида оказались тяжелыми - сосуды не выдержали нагрузки. Через несколько недель у женщины возникло острое нарушение мозгового кровообращения, проще говоря, инсульт.

Как рассказали друзья семьи, оба супруга сделали прививки от коронавируса вакциной «ЭпиВак» еще летом. Заболели ковидом, вернувшись из отпуска в начале октября. Пара любила путешествовать вместе.

Супруга Татьяны Забазновой - бывшего начальника ОВД Михайловки и Михайловского района 64-летнего Федора Забазнова похоронили 5 ноября. Спустя месяц не стало и его жены.

"Комсомольская правда" искренне соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Татьяны Александровны.

Напомним, это не первый смертельный случай после вакцинирования «ЭпиВаком» в Михайловке. В августе в ковидном госпитале Михайловки скончалась 63-летняя врач Наталия Стаханова. За несколько месяцев до этого она прошла вакцинацию от коронавируса. Ей укололи «ЭпиВакКорону», разработанную «Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора». Однако вакцина не уберегла опытного специалиста.