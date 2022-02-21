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Общество21 февраля 2022 14:30

Пассажир рейса Санкт-Петербург – Волгоград решил покурить во время полета

После приземления в волгоградском аэропорту его встретили полицейские
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Пассажира отвели в дежурную часть полиции в волгоградском аэропорту

Пассажира отвели в дежурную часть полиции в волгоградском аэропорту

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Полицейские в аэропорту Волгограда задержали 36-летнего петербуржца. Мужчина решил покурить во время рейса Санкт-Петербург – Волгоград, закрывшись в туалете в самолете. Экипаж лайнера сообщил об этом в дежурную часть линейного отделения полиции. Пассажир нарушил правила поведения на воздушном транспорте, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского Линейного управления МВД России на транспорте.

Мужчину доставили в дежурную часть в аэропорту Волгограда для разбирательств. На него составили административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Теперь ему грозит штраф.

Отметим, неделю назад в аэропорту также случился инцидент с участием жителя Ленинградской области. Пьяный мужчина устроил дебош, его пришлось снять с рейса Волгоград – Санкт-Петербург и задержать полицейскими.