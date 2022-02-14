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Общество14 февраля 2022 8:54

Полицейские сняли дебошира с авиарейса Волгоград – Санкт-Петербург

Пьяный пассажир вел себя в самолете неадекватно
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Жителя Ленинградской области сняли с рейса Волгоград - Санкт-Петербург

Жителя Ленинградской области сняли с рейса Волгоград - Санкт-Петербург

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В аэропорту Волгограда перед взлетом рейса в Санкт-Петербург произошел неприятный инцидент. Один из пассажиров устроил на борту дебош. Диспетчеру пришлось обратиться в линейное отделение полиции в воздушной гавани. Из-за нарушения правил поведения представители авиаперевозчика решили снять с рейса 41-летнего жителя Ленинградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Волгоградском линейном управлении МВД России на транспорте.

- Сотрудниками транспортной полиции гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Волгограда для разбирательства, - отметили в линейном управлении полиции.

Пассажир был в состоянии алкогольного опьянения. В самолете он вел себя неадекватно, не реагировал на вопросы и не мог предъявить документы. Ему отказали в перелете в Санкт-Петербург. На дебошира составили административный протокол. Ему грозит до 15 суток ареста.

Напомним, в августе в Волгограде экстренную посадку совершил самолет, направлявшийся из Сочи в Уфу. На борту устроил дебош один из пассажиров, который даже пытался ударить женщину. Его сняли с рейса и завели уголовного дело.