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Происшествия21 февраля 2022 9:21

В Волгограде завершилось расследование убийства сыном своей матери

Мужчина до смерти избил родного человека и не вызвал скорую
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Расследование уголовного дела завершилось

Расследование уголовного дела завершилось

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Дзержинского района Волгограда завершили расследование убийства 43-летним мужчиной своей матери. Ему предъявили окончательное обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 30 ноября прошлого года у волгоградца дома произошел конфликт со своей матерью, он стал наносить множественные удары по разным частям тела 63-летней женщины, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. А ее сын даже не вызвал скорую помощь, продолжив пить спиртные напитки. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики. Известно, что мужчина нигде не работал, злоупотреблял алкоголем, жил на деньги мамы.

Сейчас преступнику и его защитнику предоставили материалы для ознакомления с делом. В ближайшее время их направят в прокуратуру для утверждения обвинения.