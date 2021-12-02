Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 декабря 2021 11:38

Пьяный волгоградец до смерти избил свою мать

Мужчина после нанесения побоев не вызвал скорую помощь
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии

Фото: Олег ЗОЛОТО

Безразмерно жесткое и безрассудное преступление произошло в Дзержинском районе Волгограде. Местный житель избил до смерти свою родную мать. 43-летний подозреваемый нигде не работал и жил на пенсию мамы, злоупотребляя спиртными напитками. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, 30 ноября в квартире между сыном и матерью произошел словесный конфликт.

Во время ссоры мужчина начал избивать 63-летнюю пенсионерку, от полученных травм она скончалась на месте. При этом сын не вызвал скорую помощь, а продолжил пьянку. Крики женщины слышали соседи, которые вызвали полицию.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в следкоме.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.