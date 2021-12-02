Пьяный волгоградец до смерти избил свою мать

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии Фото: Олег ЗОЛОТО

Безразмерно жесткое и безрассудное преступление произошло в Дзержинском районе Волгограде. Местный житель избил до смерти свою родную мать. 43-летний подозреваемый нигде не работал и жил на пенсию мамы, злоупотребляя спиртными напитками. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, 30 ноября в квартире между сыном и матерью произошел словесный конфликт.

Во время ссоры мужчина начал избивать 63-летнюю пенсионерку, от полученных травм она скончалась на месте. При этом сын не вызвал скорую помощь, а продолжил пьянку. Крики женщины слышали соседи, которые вызвали полицию.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в следкоме.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.