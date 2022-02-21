Автосалоны Волгограда заманивали покупателей лживой рекламой

Фото: УФАС по Волгоградской области

УФАС России по Волгоградской области возбудило дело из-за распространения автосалонами нарушающей законодательство интернет-рекламы. Распространялись рекламные ссылки «HYUNDAI с максимальной выгодой…», «Сайт Гольф Авто в Волгограде. Выгодные цены…» с переходами на сайты golf-auto.ru и hyundai34.com. Как рассказали «КП-Волгоград» в антимонопольном органе, реклама манила покупателей дешевыми автокредитами, в том числе под 2,9 % годовых.

Сообщалось, что финансовые услуги в автоцентре на шоссе Авиаторов, 8д оказывали известные банки и страховые организации. При проверке они не реализуют программы автокредитования и страхования, которые были указаны в рекламе автосалона. На сайте hyundai34.com. покупателям предлагали оформить онлайн заявку на автомобиль, указав свои контактные данные. При этом сведения о продавце машин не было, лишь упоминалось наличие статуса дилера «Нyundai». Также на сайте значились логотипы нескольких банков-партнеров, только кредитные организации об этом ничего не знали, как и выгодных программах кредитования.

- В рекламе предварительно усматриваются признаки нарушения целого ряда норм Закона о рекламе, связанных с запретом на распространение недостоверных сведений, а также нарушением специальных требований к рекламе финансовых услуг. В ходе дела будут окончательно определены лица, причастные к распространению данной интернет-рекламы, - отметили в Волгоградском УФАС.

Первое заседание по делу было назначено на 17 марта.

Напомним, это уже не первый случай, когда волгоградские автосалоны заманивают покупателей лживой рекламой.