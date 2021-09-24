Автоцентр в Волгограде заманивал клиентов липовой рекламой с беспроцентным кредитом

Фото: УФАС по Волгоградской области

В Волгоградском УФАС прошло первое заседание по делу о нарушении рекламного законодательства. В интернете автоцентр «Росток Авто» предлагал волгоградцам приобрести новые машины, оформив беспроцентный кредит. Компания распространяла в сети контекстную рекламу. Об этом «КП-Волгоград» в УФАС по Волгоградской области.

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При этом упоминаемый банк сообщил антимонопольщикам, что не предлагает программ на таких условиях, а также не имеет с автоцентром «Росток Авто» договора о сотрудничестве или партнерстве. Ссылка в рекламе переводит на сайт rostok-auto.ru, который позиционируется порталом «Дилерского центра Росток Авто». Он находился на проезде Дорожников, 4. На сайте предлагается оформить заявку на автомобиль, указав контактные данный. В рекламе нашли целый ряд нарушений Закона, связанных с запретом на распространение недостоверных сведений, а также нарушение специальных требований к рекламе финансовых услуг.

Деятельность в автосалоне осуществляет ООО «Сапфир», компания зарегистрирована в Москве. Рекламу в Яндекс.Директ заказало столичное ООО «Хорошая реклама». На первом заседании в УФАС обе московские компании отсутствовали и не предоставили документов, следующее пройдет в октябре.