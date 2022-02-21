Волгоград занял предпоследнее место в стране по качеству уборки снега

Волгоград занял предпоследнее место по уборке снега Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В январе Волгоград накрыл сезон снегопадов, осадков выпало выше колена. Снег на дорогах вызывал коллапс, образовывались огромные пробки. Волгоградцы посчитали, что расчистка улиц проходила не должным образом, они оказались недовольны ею. Волгоград занял предпоследнее место среди мегаполисов России по качеству уборки снега этой зимой. Как рассказали «КП-Волгоград» в сервисе по поиску работы «SuperJob», проведшем опрос, горожане оценили уборку улиц на 2,03 балла из 5 возможных. Хуже только в Санкт-Петербурге, жители которого за расчистку от снега поставили коммунальщикам 1,92 балла.

В целом россияне оказались недовольны тем, как чиновники боролись со снегом, по всей стране. И все же лучше всего дела обстояли в Красноярске, жители поставили уборке снега 3,13 балла. Хотя отмечается, что в городе зимних осадков в принципе было очень мало. На втором месте расположилась Казань с 3,12 балла, на третьем Омск, у которого 2,99 балла.

Всего в опросе по качеству уборки снега в городах-миллионниках с 9 января по 18 февраля приняли участие 1000 человек.

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