В Волгоградской области резко подорожали овощи, молоко, хлеб и соль Фото: Ксения Высотина

18 февраля Волгоградстат отчитался о ценах на продукты питания за минувшую неделю. С 11 февраля некоторые популярные у жителей Волгоградской области товары значительно подорожали. Выросли в цене молоко (на 1,75%, стоит 64,4 рубля за литр), соль (на 2,6%, стоит 10,65 за кг), хлеб (подорожал на 0,5%, стоит 70,9 рублей за кг). Стали дороже овощ и фрукты: бананы выросли аж на 1,58% (83 рубля за кг), картофель подрос на 0,8% (46 рублей за кг), свекла на 1,75% (45,8 рублей за кг), капуста на 1,59% (59 рублей за кг), лук на 2,17% (23,5 рубля за кг), морковь на 2,5% (23, 5 рубля за кг), огурцы на 2,4% (164,3 рубля).

Но значительно подешевело пшено (на 4,3% - стоит 40,3 рублей за кг), гречка (на почти 3%, стоит 99,6 рублей за кг), курица на 1,5% (кг стоит в рседнем 156,6 рублей). Напомним, ранее в пресс-службе Волгоградстат сообщали о падении цен на яйца, мясо и кукурузу.