Волгоградстат заявил о падении цен на яйца, мясо и кукурузу

в Волгограде подешевели яйца, но подорожало молоко. Фото: Ксения Высотина

Волгоградцы обсуждают публикацию профессора, переехавшего из города-героя в Великобританию, Михаила Анипкина о нищете жителей региона. Между тем сегодня, 18 февраля, Волгоградстат заявил о снижении цен на популярные продукты – яйца, мясо и кукурузу. Как сообщает «КП-Волгоград» на аналитические данные, по сравнению с декабрем 2021 года в январе 2022-го эти товары стали дешевле в среднем на 1,1%. Так, яйца упали в цене на 10,6%, мясо птицы – на 3,6%, кукуруза – на 1,3%.

Однако дорожают другие сельскохозяйственные продукты.

- На овец и коз – на 1,5%, крупный рогатый скот, молоко – на 0,7%; из продукции растениеводства: на тепличные огурцы и помидоры – на 1,0% и 0,3% соответственно, пшеницу и семена подсолнечника – на 0,2%, - уточнили в ведомстве.