В марте в Волгоградской области коронавирусом ежесуточно могут заражаться более 6 тысяч человек

В марте заболеваемость ковидом может резко возрасти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области в течение четырех дней снижается суточный прирост новых случаев COVID-19. Пиковым значением за всю пандемию стала цифра в 2222 заразившихся 14 февраля, 18-го числа коронавирус выявили у 1568 человек. Но волна «омикрона» вряд ли ослабевает, потому как в регионе ожидают еще больший всплеск заболеваемости. На брифинге оперативного штаба представили прогноз пандемии. По мнению облздрава, на 9-й неделе года, то есть в марте, в сутки могут заболевать более 6000 волгоградцев.

- 6 января мы давали прогноз, что ожидаем ежесуточную регистрацию случаев до 2000 и до 48 000 случаев обращаемости населения. По состоянию на 15 февраля, по данным сайта стопкоронавирус.рф, у нас как раз был зарегистрирован за сутки 2031 случай ковида. Наши прогнозы, которые мы ожидали, к сожалению, имеют место быть, - рассказали на брифинге оперативного штаба 18 февраля заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова.

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