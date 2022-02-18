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Здоровье18 февраля 2022 11:26

Волгоградцам не требуется личный осмотр врача при легком течении «омикрона»

Облздрав просит пациентов не бояться дистанционного лечения
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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По словам представителей облздрава, волгоградские поликлиники наладили дистанционное обслуживание пациентов

По словам представителей облздрава, волгоградские поликлиники наладили дистанционное обслуживание пациентов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области в последние дни немного снизился уровень прироста новых случаев коронавируса. И все равно заразившихся очень много. Уже не первую неделю волгоградцев просят с небольшой температурой и другими симптомами заболевания оставаться дома и вызвать врача. На брифинге оперативного штаба заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова отметила, что работа амбулаторно-поликлинического звена полностью перестроилась на дистанционное обслуживание больных. То же самое касается открытия и закрытия больничных листов.

- У нас имеется возможность и уже отработана всеми поликлиниками оформление больничного листа дистанционно. Пациент не должен приходить в поликлинику, если он почувствовал себя плохо. Больничный будет выписан без его прихода в электронном виде и по закрытию будет отправлен по месту работы, - рассказала Елена Краснова.

Вызвать врача на дом волгоградцы могут по телефонам поликлиник или кол-центра «112». По словам представителей облздрава, ни один звонок не остается не замеченным. Одновременно служба «112» может принимать 98 обращений. Они направляются в поликлиники по месту жительства пациентов. Если медучреждение не заметило обращение, облздрав его направляет повторно. На прошлой неделе в регионе было зафиксировано 55 тысяч первичных обращений пациентов с симптомами ОРВИ. На дому было обслужено 33 453 вызова. К некоторым пациентам медик для осмотра может не дойти, и этого пугаться не стоит, ПЦР-тест и выписка лекарств все равно будут, заявили на брифинге.

- В случае необходимости придет врач или пройдет опрос дистанционно, такое может быть, потому что многие пациенты не испытывают необходимости в присутствии и осмотра врача, наблюдается легкое течение. В большинстве случаев, «омикрон» не требует госпитализаций, - уточнила Елена Краснова.

В ковидариях лечатся 3797 волгоградцев, 239 пациентов в реанимациях. На дому с коронавирусом борются 28 797 человек.