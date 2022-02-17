«Цены невероятные»: профессор из Англии шокирован нищетой жителей Волгограда

Цены на продукты растут как на дрожжах. Фото: Андрей АБРАМОВ

Профессор Михаил Анипкин, уроженец Волгограда, уехавший жить и работать в Великобританию, недавно побывал в родном городе-герое и был шокирован нищетой жителей, а также высокими ценами на продукты. Его так впечатлило происходящее, что спустя месяц он оставил в своем фейсбуке пост, описав свои чувства. Михаил Анипкин признался, что его «сердце кровью обливается» от того факта, что волгоградцы вынуждены выживать в сложных экономических условиях.

«Я ничего не писал о своих впечатлениях потому, что я был шокирован катастрофой, которая творится в Волгограде. Я не знал, могу ли я об этом писать. Ситуация жуткая. Цены невероятные, а люди не могут позволить купить себе продукты (это гиперболизация, конечно - хлеб и молоко покупают). Захожу в продуктовый отдел большого магазина в центре в час пик в субботу. Никого нет! Как такое возможно?! Я купил там что-то. Ничего не взял, по сути. «1800 рублей», - говорит кассирша. Заплатил. Иду и думаю: «Я взял то, что я бы взял в магазине в Колчестере и за это заплатил столько же, но зарплаты в Волгограде не колчестерские", - написал Михаил Анипкин.

Отметим, что цены в Волгоградской области, действительно, неумолимо растут. Дорожает все. Даже корвалол.