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Общество18 февраля 2022 10:38

В Волгограде на подрядчика, сорвавшего капремонт в Мирном, возбудили дело

Фирму подозревают в мошенничестве
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Фото: фонд капремонта.

Фото: фонд капремонта.

После проверки прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда на ООО «МЕ», фирму, подозреваемую в срыве капремонта в поселке Мирный, возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас сотрудники полиции собирают доказательства, чтобы передать материалы в суд. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, в 2021 году УНО «Региональный фонд капитального ремонта» заключила договор с подрядчиком на ремонт домов в Мирном. За работу перечислили 27 миллионов рублей.

- Однако при проведении работ подрядчиком грубо нарушены сроки и технология их выполнения, в результате чего в 5 многоквартирных домах в связи с незавершенными работами по ремонту кровли допущено затопление 7 квартир, в 16 многоквартирных домах вскрыта отмостка, - уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство контролирует ход расследования.