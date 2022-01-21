В Волгограде возбудят уголовное дело на сорвавшего капремонт подрядчика

Фото: фонд капремонта.

Прокуратура Волгограда потребовала возбудить уголовное дело на подрядчика, по вине которого был сорван капремонт домов в поселке Мирный в Краснооктябрьском районе. ООО «МЕ» подозревают в мошенничестве на 27 млн рублей. Напомним, в 2021 году «Региональный фонд капитального ремонта» заключил договор с фирмой, которая обязалась привести в порядок 16 многоэтажек. На счет подрядчика перечислили многомиллионный аванс. Однако к осени стало очевидно, что сроки грубо нарушены. Ремонт кровли пришелся на дожди, 7 квартир затопило. В итоге с ООО «МЕ» расторгли договор, а работу завершает другой подрядчик. 27 млн испарились.

- При этом ранее перечисленные в качестве аванса денежные средства недобросовестным подрядчиком не возвращены. Деньги снимались со счета руководством организации якобы для расчета с контрагентами, но фактически расходовались на иные нужды, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Материалы проверки направлены в СУ СКР по Волгоградской области.