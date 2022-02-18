Заводчанин из Волгограда попробует рассмешить своим стендапом в шоу «Comedy Баттл»

Фото: Телеканал "ТНТ"

Волгоградцы стараются активно покорять популярные юмористические шоу. Еще один комик из Волгограда постарается поразить своими шутками жюри и зрителей «Comedy Баттл». В пятницу, 18 февраля, выйдет выпуск программы с участием Артема Осипова. 29-летний волгоградец работает в Волжском на Трубном заводе, в свободное время занимается фрилансом в сфере авторства, с 14 лет не представляет свою жизнь без юмора, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе телеканала «ТНТ».

- Я с детства знал, чем хотел заниматься. Мне всегда нравилось смешить людей. Да и в целом, есть что-то магическое в этом вечном комедийном поиске, - отметил Артем Осипов.

Артему предложил принять участие в шоу «Comedy Баттл» его друг Сергей Ужахов, который в прошлом году стал финалистом юмористической программы. Волгоградец отправил на кастинг видео со своим стендапом, и его позвали на съемки. Оценивал юмор Артема Осипова в числе жюри известный комик, уроженец Волгограда Иван Абрамов.

- Перед выступлением волновался невероятно, как никогда в жизни. Была даже мысль убежать со съёмок и ловить попутки до Волгограда. Но как только меня объявили, и я вышел на сцену, волнение исчезло, - поделился своими впечатлениями от участия в шоу Артем Осипов.

Выпуск шоу «Comedy Баттл» на «ТНТ» с участием волгоградского заводчанина в пятницу выйдет в 22.00.