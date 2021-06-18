В шаге от победы: волгоградец борется за 5 миллионов в финале «Comedy Баттл»

Сергей Ужахов хочет потратить деньги на ипотеку. Но сначала надо выиграть. Фото: ТНТ.

Сергей Ужахов это ждал почти 4 месяца. 26 февраля он вступил в битву за 5 миллионов в одном из самых популярных юмористических шоу страны, а сегодня, 18 июня, станет известно, стал ли он победителем «Comedy Баттл». В пятницу на ТНТ – последний выпуск шоу в этом сезоне. К победе наш земляк шел уверенно, и не должен упустить свое. Хотя признается, что уже очень устал.

- Независимо от результатов продолжу заниматься юмором, - говорит волгоградец. И упорно готовится к конкурсу. - Периодически что-то записывал, а за недели две начал уже каждый день уделять время на подготовку. Бороться есть за что. Сергей признается, что с удовольствием бы вложил выигранные деньги в ипотеку.

Но пока уверенно об этом говорить рано. В финале шоу будет жесткая конкуренция. Наш участник думает, что победит трио «Рэспект». В таком случае он порадуется за двоюродного брата – он участник трио.

Напомним, Сергей Ужахов отправился на шоу, когда переехал в Москву. Там он фрилансил, писал юмористические скетчи для различных проектов, поэтому опыт написания шуток да и время на съемки и подготовку было.

- Если в Волгограде не заниматься юмором, то можно вообще с ума сойти, - говорил Сергей в начале проекта. Посмотрим, поможет ли ему его чувство юмора стать лучшим в шоу. Программа выйдет в эфир как обычно в 22.00.