Полиция задержала волгоградца, ранившего доставщика еды возле элитного жилого комплекса

Волгоградец устроил стрельбу из винтовки. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Спустя почти 2 недели полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в Центральном районе в элитном жилом комплексе за «Волгоград-Сити». Стрелком оказался 35-летний волгоградец. 6 февраля на улице Селенгинской он повредил несколько автомобилей, а также ранил доставщика еды, стреляя с 21-го этажа. На допросе у полицейских мужчина пояснил, что в тот вечер поругался со своей девушкой и решил выместить свою злость, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Он вышел на балкон и в течение двух часов производил выстрелы по машинам, - отметили в региональном Главке МВД.

Пули повредили несколько машин. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волгоградец стрелял из винтовки, которую у него изъяли. На него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелку грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.