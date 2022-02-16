В Волгограде неизвестные расстреляли машину и ранили доставщика еды возле элитного жилого комплекса

Парня ранили во дворе в Центральном районе города. Фото со странички Даниила Ковалева в социальных сетях.

В Волгограде неизвестный стрелок ранил доставщика еды. Происшествие произошло еще 5 февраля возле элитного жилого комплекса. Около 11 вечера Даниил Ковалев на своей машине приехал на улицу Селенгинскую в Центральном районе города, чтобы выполнить заказ. Вместе с молодым человеком была его сестра. Они уже собирались выезжать из двора, который находится за «Волгоград-Сити», как вдруг услышали странные звуки. О происшествии волгоградец рассказал «КП-Волгоград».

- В 11 часов вечера был мой последний заказ на улице Селенгинскую – я работаю в службе доставки. Отдал его, сел в машину и поехал в сторону Второй продольной. В этот момент я услышал металлические звуки, какие-то попадания по машине. Сначала я не понял, что произошло. Остановился, вышел из машины посмотреть, вдруг на что-то наехал, - отметил Даниил Ковалев.

По словам волгоградца, в течение 20 секунд он осмотрел машину, ничего не нашел. А как только он сел обратно в авто, чтобы поехать в сторону выезда на Вторую продольную, последовали выстрелы. Один из них ранил парня.

- Произошел громкий хлопок и удар по спине. Я не понял, что это было, и просто заорал от страха. С сестрой переглянулись, она посмотрела на заднее стекло и сказала, что в нас стреляли. Моментально завел машину и поехал в сторону ТРК «Мармелад».

У волгоградца ранение подмышечной области. Фото предоставлено Даниилом Ковалевым.

Даниил остановился на развилке у «танцующего» моста. Он вызвал полицию, приехала и скорая. У пострадавшего была рана спины, но пулю найти не удалось.

- Пулю во мне не нашли, она, наверное, выпала, когда я выходил из машины. Уже прошло столько дней, у меня изъяли видеорегистратор, сменились уже 3 следователя, и пока тишина, - рассказал Даниил Ковалев.

Пули пробили заднее стекло машины доставщика еды. Фото предоставлено Даниилом Ковалевым.

В региональном Главке МВД факт происшествия подтвердили. Оказалось, что в полицию обратились 3 владельца автомобилей, которые были повреждены выстрелами. Ведется поиск стрелка.

- Проводится проверка по заявлениям троих автовладельцев, чьи машины были повреждены в результате действий неизвестного, стрелявшего предположительно из пневматического оружия. Один из заявителей получил ранение подмышечной области. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника, - заявили в региональной полиции.