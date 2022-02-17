В районе Волгоградской области назначили нового главу

Фото: Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области

В Городищенском районе Волгоградской области 17 февраля выбрали нового главу. Депутаты районной думы избрали на эту должность Сергея Будникова. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Сергей Будников родился в 1985 году в Городищенском районе. У него высшее образование. Ранее он занимал должности в руководстве учреждений образования, культуры, спорта и сферы молодежной политики. На протяжении пяти лет он был директором «Паньшинской средней школы». Был председателем Городищенской гордумы и депутатом районной думы.

В 2020 году Сергей Будников стал замом главы Городищенского района. В ноябре прошлого года занимавший должность главы района Андрей Кагитин ушел в отставку, Сергей Будников стал исполнять его обязанности.