В Городищенском районе Волгоградской области будет новый глава

Андрей Кагитин. Фото: Администрация Волгоградской области.

Глава Городищенского района Волгоградской области Андрей Кагитин покидает свою должность. Чиновник переходит на новую работу, сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. Андрей Кагитин руководил муниципальным образованием с декабря 2019 года. Он сменил Эдуарда Кривова, который стал заместителем председателя облкомприроды.

Исполняющим обязанности главы Городищенского района решением районной Думы был назначен Сергей Будников, который был замом Кагитина.