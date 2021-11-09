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Общество9 ноября 2021 15:43

В Городищенском районе Волгоградской области будет новый глава

Андрей Кагитин покинул свою должность
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Андрей Кагитин. Фото: Администрация Волгоградской области.

Андрей Кагитин. Фото: Администрация Волгоградской области.

Глава Городищенского района Волгоградской области Андрей Кагитин покидает свою должность. Чиновник переходит на новую работу, сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. Андрей Кагитин руководил муниципальным образованием с декабря 2019 года. Он сменил Эдуарда Кривова, который стал заместителем председателя облкомприроды.

Исполняющим обязанности главы Городищенского района решением районной Думы был назначен Сергей Будников, который был замом Кагитина.