В Волгограде подорожали колбаса, молочка и корвалол

Многие продукты прибавили в цене по 1-2%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы день за днем продолжают удивляться ценам в магазинах. Продукты день ото дня дорожают. За третью неделю января 2022 года подросли в цене говядина, колбасы, молоко и сливочное масло. Среди непродовольственных товаров первой необходимости отличился корвалол, который прибавил в цене 2,14%. Дороже почти на 2,9% стала обходиться волгоградцам поездка в Турцию, сообщили в Волгоградстате.

Говядина в магазинах и на рынках Волгограда поднялась в цене за последнюю неделю почти на полтора процента, кило мяса обойдется в среднем в 407,6 рубля. На 1,27% подорожали сосиски, на 1,8% - полукопченая колбаса и на 1,65% вареная. При этом свинина стала на 1,8% дешевле. Сливочное масло теперь обходится в среднем более 662 рублей за килограмм (+1,7% за неделю), на 1,3% подорожал и маргарин. При этом в молочных рядах наблюдается разногласие. Если стерилизованное молоко стало дороже на 1,75%, то пастеризованное в то же время упало в цене на 2,1%.

На два процента повысилась стоимость чая, чуть меньше подорожали мука и рис. А рекордсменами недели по прибавке в цене стали консервы для детского питания – плюс 4,6 – 5,5% за неделю. В овощных рядах стали дороже лук и огурцы – прибавка более 2%. Зато на 2-3% подешевели помидоры, морковь и свекла из борщевого набора. В минус на этой неделе ушли яйца, которые стали дешевле на 3,3%. Десяток обойдется в среднем в 79,5 рубля.