Волгоградцы устроили майнинговые фермы в подвале многоэтажки и на автомойке

Полиция проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мода на майнинговые фермы добралась и до Волгограда. Еще двух черных майнеров поймали полицейские вместе с компанией «Россети Юг – Волгоград» - они расположили оборудование в подвале жилого дома и на автомойке. Одного поймали после жалоб жильцов на перебои электричества в многоэтажке в центре города-героя. Как оказалось, владелец майнинговой фермы наворовал электричества на 1,6 миллиона рублей. Второй владелец «фирмы» подключил оборудование к питанию до прибора учета, израсходовав электроэнергию на 775 тысяч рублей.

- В настоящее время по двум выявленным фактам незаконной деятельности проводится доследственная проверка и устанавливается круг причастных лиц. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа, сумма которого в десятки раз превышает размеры оплаты по показаниям приборов учета, - сообщили «КП-Волгогрд» в пресс-службе компании «Россети Юг».

Напомним, ранее волгоградца осудили за черный майнинг. Он заплатит порядка 4,5 миллионов рублей за потраченное электричество.