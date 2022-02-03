Из-за подпольного майнинга волгоградец за месяц задолжал 4,5 млн рублей за свет

Суд взыскал с мужчины гигантский счет за свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Волгограда задолжал за свет 4,5 млн рублей. Первое, что приходит на ум: не платил годами. Но долг накопился всего за 1 месяц! А все из-за желания мужчины заработать на майнинге. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, гигантский счет за электричество потребителю выставил «Горэнергосбыт».

Сотрудники организации наведались с плановой проверкой. Мужчина показал помещения на улице Бажова №2А, которые сдавал в аренду. А еще сауну. Было очевидно, что по адресу явно подключен питающий кабель.

- Ответчик утверждал, что кабель он не прокладывал и не подключал, а также не пользовался им. Пояснил, что питающий кабель в 1986 году был отключен при ликвидации здания котельной. С апреля 2021 года по договору аренды он сдает туалет и две комнаты под офис-склад в принадлежащем ему на праве собственности помещении, и около года назад сдал в аренду подвальное помещение определенного метража, - рассказали в суде.

В подвал не пустил, пришлось вызвать полицию. Электричество везде отключили, но из помещения слышался шум работающего оборудования. Как оказалось, для криптовалютных платформ.

- В подвальном помещении была обнаружена рассечка кабеля, который выходил из земли. Данный кабель заходил в потолок первого этажа и был подключен к компьютерному оборудованию. По итогам проверки был составлен акт о безучетном потреблении электрической энергии, - установили в суде.

В итоге с волгоградца взыскали 4 414 415 рублей 68 копеек плюс пени в размере 82 685 рублей 41 копейки. Ршение не вступило силу, его можно обжаловать.