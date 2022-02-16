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Происшествия16 февраля 2022 14:14

В Волжском директор УК украл 1 млн рублей у жильцов

Причем это был рецидив. Ему дали 7,5 лет тюрьмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Приговор еще не вступил в силу.

Приговор еще не вступил в силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

И снова на скамье подсудимых оказался бывший директор ООО «Зодчий» и ООО «ВЖК» Потапенко, которого в 2019 году уже приговорили к 5,5 года тюрьмы за кражу коммунальных платежей. Тогда доказали причастность волжанина к исчезновению 1,8 млн рублей, которые люди платили за свет и воду. Но как оказалось, Потапенко украл гораздо больше.

- В судебном заседании установлено, что в период с июня по октябрь 2017 года фигурант уголовного дела путем обмана похитил свыше 1 млн рублей, полученных от жильцов многоквартирных домов, - уточнили в прокуратуре.

Видимо, мужчина успел выйти на свободу и вновь стал фигурантом по этому эпизоду. Учитывая, что это уже рецидив, судья дал коммерсанту 7,5 лет колонии и назначил штраф в размере 580 тысяч. его арестовали в зале суда.