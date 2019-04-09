Волжского директора УК отправили в колонию на 5,5 лет за кражу денег жильцов

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-09T13:30:39+03:00

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Бывшего учредителя и директора ООО «УК Зодчий» 40-летнего Романа Потапенко из Волжского отправили за решетку. Этот «бизнесмен» украл у жильцов в общей сложности почти 1,8 миллиона рублей.

Как доказали следователи, этот директор УК просто забирал себе деньги, которые жильцы оплачивали за коммунальные услуги. С июля 2015 по апрель 2016-го он «увел» сначала 759 120 рублей, которые жильцы перечислили в счет оплаты за услуги МУП «Водоканал» и ПАО «Волгоградэнергосбыт». Но на этом не остановился.

- С февраля 2016-го по октябрь 2017-го Потапенко, действуя от имени подконтрольных ему ООО «Зодчий» и ООО «ВЖК», украл еще 1 037 287 рублей, которые жильцы дома № 38 по улице Пушкина Волжского перечисляли на оплату коммунальных услуг, - рассказывают «КП-Волгоград» в Волгоградском областном суде.

Суд Волжского приговорил Потапенко к 5,5 годам колонии общего режима. Но экс-директор с таким вердиктом не согласился и попытался оспорить его. Волгоградский областной суд, пересмотрел материалы дела, и оставил приговор без изменения. Кроме того, Потапенко заплатит штраф в размере 550 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU