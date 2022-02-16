В Волгограде растаявшие вместе со снегом дороги латают литым асфальтом

В Волгограде ямы латают литым асфальтом Фото: Екатерина СИМОХИНА

Автомобилисты по многим дорогам Волгограда без нервов проехать не могут. Растаял снег, а вместе с ним и асфальт, превратив магистрали в настоящие полосы с препятствиями. На дорогах образовались многочисленные ямы. Их в спешном порядке начали латать. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, по поручению мэра Владимира Марченко в качестве временной меры ведется локальный ремонт дорог литым асфальтобетоном.

- Сейчас такие работы ведутся на улице Лермонтова, где дорожники устраняют самые крупные дефекты, чтобы сберечь подвеску машин и нервы волгоградских водителей, - отметили в мэрии.

Использование литого асфальта – мера временная. На прошлой неделе по такой же технологии ликвидировали ямы на мосту через железную дорогу на улице Менделеева. С наступлением весны улицу Лермонтова на Второй продольной магистрали в Краснооктябрьском районе отремонтируют основательно. Строители восстановят щебеночное основание и уложат 2 слоя асфальта.

16 февраля увеличилось число городских дорог, которые будут отремонтированы в 2022 году. Глава города поручил восстановить проезжую часть на улице Раздольной в поселке Ангарском. Всего в Волгограде в этом году отремонтируют 50 магистралей.