В Волгограде залатают дыры на мосту на Менделеева

Огромные ямы на мосту на улице Менделеева возмущают волгоградских водителей не первый год Фото: Екатерина СИМОХИНА

Автомобилисты на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда не могут спокойно проезжать мост через железную дорогу. На путепроводе огромные ямы, которые без вреда для машины можно преодолеть только на низкой скорости. Посла таяния снега на проезжей части снова огромные выбоины. В ближайшее время дорожники устранят дефекты. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, ремонт будет проведен с помощью литого асфальта.

- Причиной появления трещин становятся не только погодные условия, характеризующиеся обильными осадками в сочетании с заморозками и оттепелями, но и пришедшее за многолетнюю эксплуатацию в неудовлетворительное состояние основание дороги, - отметили в мэрии.

Предстоящий ремонт дороги на мосту станет временной мерой. Проезжую часть на путепроводе латают не в первый раз. В планах – проведение полной реконструкции с восстановлением мостовых пролетов, возведением новой подпорной стены, укладкой двух слоев асфальта. В 2022 году разработают проектную документацию капитального ремонта путепровода на улице Менделеева, который был введен в эксплуатацию в 1958 году. В последний раз его основательно обновляли в 1999-м.