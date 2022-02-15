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Здоровье15 февраля 2022 12:11

В Волгограде от ковида умер 46-летний непривитый мужчина

Погибший не обращался за медпомощью и не лечился
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Ежедневно в больницы госпитализируют сотни человек.

Ежедневно в больницы госпитализируют сотни человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 февраля статистика летальных случаев от коронавируса в Волгоградской области увеличилась на 12 - столько жизней унес COVID-19. Среди них 8 мужчин (в возрасте 46, 60, 73, 77, 77, 82, 82, 87 лет) и 4 женщины (в возрасте 71, 80, 83, 93 лет). Самый молодой житель региона скончался практически сразу после госпитализации. Он не прививался и не лечился от смертельной инфекции

- К врачу не обращался, лечение не осуществлял, доставлен в тяжелом состоянии сразу в отделение реанимации. Спасти не удалось, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

За весь период пандемии ковид унес жизни 6159 волгоградцев. Отметим, что сегодня прирост заболевших составил 2031 человек.