Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 февраля: суточный прирост заболевших снизился

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 15 февраля

С приходом «омикрона» в Волгоградскую область заболеваемость коронавирусом увеличилась многократно. Больше месяца ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 увеличивался, обновляя антирекорды. За последние сутки число новых заразившихся снизился. 15 февраля ковид диагностировали у 2031 человека, рассказали в федеральном оперштабе. Днем ранее новых заболевших было больше на 191 волгоградца или 8,6%. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 февраля 2022 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За всю пандемию ковидом заболели 166 283 жителя региона, скончались от вируса 6159 человек. В Волгоградской области восьмой день фиксируется более 10 смертей за сутки от коронавируса. 15 февраля жертвами COVID-19 стали 12 человек.

Выздоровели за все время распространения вируса 130 668 волгоградцев. За последние сутки вылечились от опасной болезни 518 пациентов. Госпитализировали 15 февраля в ковидные госпитали 369 волгоградцев.