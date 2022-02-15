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Политика15 февраля 2022 11:41

Экс-глава района из Волгограда стал и.о. сити-менеджера Элисты

Депутаты Элистинского городского собрания одобрили кандидатуру Шафрана Тепшинова
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Фото: Администрация Элисты.

Фото: Администрация Элисты.

Исполнять обязанности сити-менеджера Элисты будет бывший волгоградский чиновник Шафран Тепшинов. Об этом сообщила пресс-служба представительного органа столицы Калмыкии. До ноября прошлого года он был главой Советского района Волгограда, но покинул этот пост в связи с назначением в соседний регион. в Элисте он до последнего был первым заместителем сити-менеджера города Дмитрия Трапезникова. Сегодня депутаты Элистинского городского собрания приняли досрочную отставку главы: Трапезников решил сменить работу.

Нового главу администрации Элисты будет выбирать конкурсная комиссия. Конкурс начнется 17 февраля и продолжится до 9 марта. На это время обязанности главы администрации пока будет исполнять Тепшинов, хотя политические эксперты уже видят его в кресле мэра.