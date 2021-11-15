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Политика15 ноября 2021 10:40

Бывший глава Советского района Волгограда устроился в мэрию Элисты

Шафран Тепшинов стал замом главы столицы Калмыкии
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Администрация Элисты

Фото: Администрация Элисты

Бывший глава Советского района Волгограда Шафран Тепшинов стал вице-мэром Элисты. На новую должность он был назначен сегодня, 15 ноября. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации столицы Калмыкии, Шафран Тепшинов будет заместителем мэра Элисты по вопросам строительства, архитектуры, инвестиций, инноваций и земельно-имущественных отношений.

Напомним, Шафран Тепшинов ушел с должности главы Советского района Волгограда 8 ноября. На этом посту он проработал с 2016 года. Теперь район города возглавила Валерия Кроман.