В Волгограде судят инспектора ГИБДД, покрывавшего нелегальные маршрутки за взятки

Вскоре мужчина предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский следком передал в прокуратуру уголовное дело в отношении 41-летнего бывшего инспектора ГИБДД, получившего от владельца маршруток 35 миллионов рублей в качестве взятки. Волгоградец попал под две уголовные статьи – крупная взятка и мошенничество. С 2017 по 2019 год он и ИП Гузев договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.

- Инспектор ГИБДД получал от ИП взятки за непривлечение его сотрудников к административной ответственности за возможные правонарушения на транспорте и в области дорожного движения. В период с мая 2017 года по февраль 2019 года злоумышленник получил взятку в общей сумме более 22 миллионов рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В 2019 году обвиняемый уволился, но продолжил брать взятки, заработав еще 13 миллионов. Плюс 1 миллион получил от других маршрутчиков. Напомним, Андрея Гузева в 2016 году оштрафовали за нелегальные микроавтобусы, возившие людей из Городища до Акварели. Тогда суд запретил ему заниматься перевозками. Но Гузев стал работать с табличкой «заказной». В 2019-м организовал акцию против проверок нелегальных маршруток и штрафов инспекторами ГИБДД.

Что касается фигуранта уголовного дела, то ему предстоит в скором времени предстать перед Фемидой. На его имущество наложили арест.