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Общество15 февраля 2022 6:51

У волгоградцев оказались скромные запросы по зарплате

Жители Волгоградской области хотели бы получать одну из самых низких зарплат в ЮФО
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Волгоградцы готовы получать 37 тысяч рублей в месяц

Волгоградцы готовы получать 37 тысяч рублей в месяц

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ожидания по заработной плате у жителей Волгоградской области оказались одни из самых низких в Южном федеральном округе. Волгоградцы в среднем претендуют на 37 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Ниже, чем в Волгоградской области, запросы по зарплате в ЮФО в Республике Адыгея – 35,8 тысячи рублей. Жители Краснодарского края претендуют на 45,4 тысячи рублей. В Астраханской и Ростовской области хотят зарабатывать в среднем 40,8 тысячи рублей.

Отмечается, что 41% волгоградцев готовы пойти на понижение зарплаты, чтобы сохранить свою нынешнюю работу или гарантированно трудоустроиться на новое место. 44% жителей регионе не хотят зарабатывать меньше.

Напомним, в 2021 году у каждого четвертого жителя Волгоградской области снизилась зарплата.