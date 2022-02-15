У волгоградцев оказались скромные запросы по зарплате

Волгоградцы готовы получать 37 тысяч рублей в месяц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ожидания по заработной плате у жителей Волгоградской области оказались одни из самых низких в Южном федеральном округе. Волгоградцы в среднем претендуют на 37 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Ниже, чем в Волгоградской области, запросы по зарплате в ЮФО в Республике Адыгея – 35,8 тысячи рублей. Жители Краснодарского края претендуют на 45,4 тысячи рублей. В Астраханской и Ростовской области хотят зарабатывать в среднем 40,8 тысячи рублей.

Отмечается, что 41% волгоградцев готовы пойти на понижение зарплаты, чтобы сохранить свою нынешнюю работу или гарантированно трудоустроиться на новое место. 44% жителей регионе не хотят зарабатывать меньше.

Напомним, в 2021 году у каждого четвертого жителя Волгоградской области снизилась зарплата.