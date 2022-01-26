У четверти жителей Волгограда в 2021 году упала зарплата

У 27% волгоградцев в прошлом году упала зарплата Фото: Артем КИЛЬКИН

У каждого четвертого жителя Волгограда в 2021 году упала зарплата. Об этом «КП-Волгоград» рассказали аналитики портала по поиску работу hh.ru. Заработки снизились у 27% волгоградцев. У большинства жителей, у 42%, заработная плата осталась прежней. У 24% жителей Волгограда она выросла. Остальные 7% участников опроса затруднились ответить.

- О росте зарплат мужчины сообщали чаще женщин (30% против 23%), а молодые респонденты чаще возрастных (37% среди 18-24-летних против 15% среди 45-54-летних), - отметили в hh.ru.

Выросли заработки у ИТ-специалистов, представителей строительства и недвижимости. Столкнулись с понижением доходов работники продаж, топ-менеджеры, юристы. В исследовании отмечается, что в Южном федеральном округе на фоне пандемии коронавируса у 69% участников опроса сократились доходы. Упали заработки в туристическо-ресторанном бизнесе, у представителей высшего менеджмента, научно-образовательной сферы, продаж. Меньше всего снижение заработков коснулось ИТ-специалистов.