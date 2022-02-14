Волгоградская область поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни до 42 места

Жить в Волгограде стало лучше, говорят эксперты. Фото: Юлия Данильченко

42-е место из 85 занимает Волгоградская область в свежем рейтинге регионов по качеству жизни за 2021 год. Такое исследование опубликовали эксперты РИА. Цифры твердят, что жизнь у нас улучшилась. Рейтинговый балл вырос с 45 (за 2020 год) до 48 (2021-й), а сама область поднялась на две позиции, оставив 44 место Красноярскому краю. При этом прилично оторвавшись, правда, в худшую сторону, от соседней Ростовской области, которая заняла 14 место, набрав 58 баллов.

Когда эксперты составляют рейтинг, они анализируют массу источников – данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и другие. Чтобы поставить итоговый балл, тщательно изучают 67 показателей, в том числе, доходы, демографию, жилищные условия, здоровье, уровни экономическая развития и прочее. Максимальный балл – 100. Но достигнуть его не удалось даже Москве, набравшей 81 балл. Хотя, если сравнивать, то в Волгограде живется вдвое хуже, чем в столице.

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