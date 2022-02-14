Вдохновителя на творчество и тусовщика с зарплатой в 80 тысяч рублей ищут в Волгограде

Нужно иметь железное здоровье для ночной работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоград, к сожалению, не тот город, куда едут искать работу. Считается, что соседний Краснодар или Ростов-На-Дону гораздо интересней и богаче на денежные предложения. Но при большом желании и упорстве и в городе-герое можно найти работу. Тем более, пандемия внесла свои коррективы в ситуацию на рынке труда.

Сайты поисков работы предлагают множество вакансий. Самые высокооплачиваемые специалисты (не считая директоров) – это программисты (ах, почему же я не разработчик Java с окладом в 250 тысяч рублей). Так что если ваше чадо сидит за компом и пишет программы – не отрывайте его от этого дела, перед вами будущий миллионер. Высокую зарплату обещают работодатели и тем, кто трудится на стройке: крановщикам, прорабам, электромонтерам, сварщикам. Высокораздрядники вправе претендовать на зарплату и в 80, и в 100 тысяч рублей. Много предложений для вахтовиков, но у них зарплата как раз не выросла, а осталась на уровне трехлетней давности.

Специалист на стройке может рассчитывать на высокую зарплату. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из самых распространенных вакансий – курьер. И если лет 10 назад платили таким спецам мало, и подобной работой перебивались в основном студенты, то сейчас, в век интернет-магазинов и доставки, ценник намного выше. Курьер на машине, особенно, работящий мужчина, может зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Пешим доставщикам в Волгограде можно рассчитывать на зарплату и в 50 тысяч рублей. Если сильно постараться. НО работа скорее для сильного пола – придется носить тяжести. Из-за пандемии и резко выросшей популярности доставки продуктов, появились на рынке труда и сборщики. Они зарабатывают от 35 тысяч рублей. Трудиться придется много – просто так начальство денег не платит.

По-прежнему волгоградским фирмам нужны менеджеры, правда, уже не в таких количествах как раньше. Предлагают зарплату обычному офисному работнику от 25 до 40 тысяч рублей. Много предложений от интернет-гигантов: нужны тестировщики, операторы, разработчики. Случаются и неожиданные предложения. Например, вдохновитель на творчество в художественную студию с зарплатой в 40 тысяч рублей. Или менеджер в зал стрип-клуба с требованием доброжелательности и коммуникабельности. И не думайте, что в Волгограде не готовы платить за то, что вы отдыхаете на работе. Одна из вакансий: тусовщик с зарплатой 80 тысяч рублей. За эти деньги нужно будет веселиться каждую ночь, заводить знакомства и прилюдно радоваться жизни. Но здоровье должно быть железным, особенно печень.

Пандемия внесла изменения и в формат работы. Все больше компаний предлагают сотрудникам трудиться удаленно. Количество подобных предложений увеличилось за два года более чем в 2,5 раза. И это неплохие вакансии. Так как можно оформиться на хорошую зарплату в Москву, не выезжая из провинции. Сплошная экономия. А тем, кто знает иностранные языки на высоком уровне и карты в руки. Иностранные фирмы платят хорошие деньги за хороших спецов. Но для устройства на удаленную работу придется выполнить несколько тестовых заданий и пройти онлайн собеседование. Конкуренция высока. Желающие на такие должности - со всей страны.

- Для компаний найм «удаленного» сотрудника – это возможность найти нужного специалиста в другом регионе, если в своем подходящих кандидатов мало и закрыть позицию сложно, - комментирует аналитик региона Юг hh.ru Анастасия Кабинова.

Из минусов работы из дома: некуда выгулять новые туфли, из плюсов – их можно не покупать. Кстати, по данным аналитиков, половина «удаленщиков» стали меньше следить за собой. А 13 процентов признались, что проводят свой рабочий день в пижаме. Сплошная пижамная «вечеринка».

Но важно помнить, что старая пословица «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда» до сих пор актуальна. Место найти можно. Но работодатели ждут специалистов, готовых много, очень много работать.