Пытался ударить женщину: стало известно, за что в волгоградском аэропорту задержали дебошира

Полицейские задержали хулигана Фото: Екатерина СИМОХИНА

Позавчера, 11 августа, в аэропорту Волгограда экстренно сел самолет «Аэрофлота», которые следовал из Сочи в Уфу. На борту лайнера был дебошир, из-за которого командир судна принял решение провести посадку. При приземлении в волгоградской воздушной гавани нарушителя порядка задержали полицейские, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Пьяный мужчина кричал на окружающих матом, а одну женщину-пассажира даже пытался ударить.

Дебошира сняли с рейса и доставили в дежурную часть полиции на транспорте. За хулиганство на него возбудили уголовное дело.

Самолет 11 августа сел в волгоградском аэропорту в 19.15. после задержания неадекватного мужчины другие пассажиры в терминале прошли досмотр и отправились дальше по маршруту в Уфу. Воздушное судно улетело в 21.09.