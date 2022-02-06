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Происшествия6 февраля 2022 7:17

В горящей пятиэтажке пострадал 62-летний волгоградец

ЧП произошло на улице Новодвинской
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Спасатели ликвидировали очаг всего за 10 минут. Удалось спасти мужчину.

Спасатели ликвидировали очаг всего за 10 минут. Удалось спасти мужчину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 5 февраля, в пожарах пострадали два человека – женщина-вахтер из школы №56 в Кировском районе и 62-летний житель пятиэтажного дома на улице Новодвинской в Дзержинском районе Волгограда. Многоэтажка загорелась в 19.14 часов, именно в это время очевидцы пожара позвонили в экстренные службы. Горела квартира на четвертом этаже. На место приехали пожарные расчеты 15-ой пожарной части. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пламя распространилось на площади 15 квадратов. Опытные спасатели оперативно затушили очаг.

- Ликвидировали горение в 19.25 часов. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

В больницу увезли 62-летнего мужчину. Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности. В случае ЧП необходимо звонить по номеру «112» (экстренные службы).

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