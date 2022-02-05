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Происшествия5 февраля 2022 15:44

Женщина-вахтер пострадала на пожаре в школе №56 в Волгограде

Возгорание в Кировском районе ликвидировали
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Школа вся в дыму.

Школа вся в дыму.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Вечером 5 февраля в Кировском районе Волгограда загорелась школа №56. Пожар возник на первом этаже здания, пламя охватило мебель в холле. Почти 40 минут понадобилось пожарным расчетам, чтобы ликвидировать горение. В огне пострадала находившаяся в школе женщина-вахтер, сообщили в пресс-службе МЧС по Волгоградской области.

Внутри все заволкло дымом.

Внутри все заволкло дымом.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Пожарные расчеты 5-й пожарной части ликвидировали горение мебели на площади 50 квадратных метров в 18.23. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МЧС.

На месте работают пожарные расчеты.

На месте работают пожарные расчеты.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Напомним, мебель на первом этаже школы на улице Кирова загорелась вечером 5 февраля. Сигнал поступил пожарным в 17.40. Прибывшие на место расчеты обнаружили, что пламя охватило уже все помещение холла площадью около 50 квадратных метров. В школе в тот момент было два человека, их вывели из здания.

На месте развернули штаб.

На месте развернули штаб.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сейчас помещения и кабинеты школы №56 заволокло дымом. Медики оказывают помощь пострадавшей женщине. По данным облздрава, 68-летняя вахтер школы отравилась продуктами горения.

- Пациентка транспортирована в больницу №25, госпитализируется в токсикологическое отделение, состояние стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения.

По какой причине возник пожар еще предстоит установить экспертам. По словам очевидцев, загорелась электропроводка, к которой был подключен компьютер. В воскресенье здание будут приводить в порядок и принимать решение о дальнейшем обучении детей.

Информация уточняется.

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