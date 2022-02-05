В банке объяснили комиссию за оплату ЖКХ в Волгограде

Квитанции можно оплатить и без комиссии. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Оплачивая счета за жилищно-коммунальные услуги в феврале 2022 года, жители Волгограда удивились тому, что и через личный кабинет, и в банкомате, и в онлайн-банке им теперь приходится платить комиссию. Новшество объяснили в пресс-службе Сбербанка в Волгограде.

- Развитие и поддержание инфраструктуры приема и обработки любых платежей - достаточно объемный и дорогостоящий процесс для банка. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», банк имеет право взимать комиссию в рамках условий обслуживания клиентов – физических лиц по приему платежей, за исключением операций, попадающих под требование нормативно-правовых актов, например, оплату налоговых платежей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Сбербанка.

Как пояснил накануне представитель «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», плата за банковские услуги не может включаться в состав тарифа. Но заплатить за коммуналку без комиссии в Волгограде все же можно в терминалах на участках по работе с населением или в кассах «Концессий». С тех, кто решит по-прежнему оплачивать коммунальные счета берез Сбербанк, возьмут небольшую комиссию.

- Размер комиссии зависит от способа оплаты, которым пользуется клиент для оплаты счетов за ЖКУ, - поясняют в пресс-службе банка. - Самыми популярными способами оплаты, которые доступны в формате 24х7, являются Сбербанк Онлайн и Автоплатеж ЖКХ - в данных каналах размер комиссии является минимальным и составляет не более 1 % от суммы платежа. Тарифы банка размещены на официальном сайте.