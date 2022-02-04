Завышение платы за отопление нашли лишь в 4 домах Волгограда

Волгоградцы в шоке от сумм за отопление. Фото: Олег УКЛАДОВ

Получив коммунальные платежки за январь 2022 года, волгоградцы массово жалуются на астрономические счета за отопление. По обращениям и сообщениям в СМИ аудиторы АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» провели проверку начисления платы за тепло в 69 домах Волгограда. Нашли необоснованное завышение лишь в четырех домах. Жильцам сделают перерасчет, виновных накажут, сообщил на брифинге 4 февраля представитель компании Александр Дробышев.

- По всем многоквартирным домам проверялись объемы, внесенные для определения размеры платы за отопление. Так, на Загорской,3 выявили, что объемы, направленные нам по срочным донесениям и отчетам приборов учета, не соответствовали. Нам своевременно не донесли информацию, что один отчет и один прибор учета не нужно брать в расчет. Этому дому выполнят перерасчет в следующем расчетном периоде, - рассказал Александр Дробышев.

Также вдвое были завышены показания общедомового прибора учета тепла (ОДПУ) в домах на улице Шекснинской, 24, и на Невской, 18. А жителям дома на улице Космонавтов, 33 уже перепечатали и принесли новые квитанции с гораздо меньшими суммами за отопление. Если еще где-то найдут ошибки, их тоже учтут в квитанции за февраль, а виновных накажут, обещают в вычислительном центре.

- При наличии сомнений, можно обратиться в справочную, написать сообщение в инстаграм, по электронной почте, указав адрес и период расчета, - отметил Дробышев.

Все адреса и телефоны есть на обратной стороне квитанции, там же – список мест, где можно заплатить за ЖКХ без комиссии.

- Законодательно расчетно-кассовое обслуживание не входит в тариф и оплачивается потребителем по тарифам конкретного банка, - подчеркивают в расчетном центре.

Кстати, с 1 февраля 2022 года принимать показания индивидуальных приборов учета будут почти весь месяц – с 1 по 26 число включительно.

За перетоп или недотоп ответит УК

Но к расчетному центру вопросы только по начислениям. А вот за количество тепла, которое вошло в дом, отвечает управляющая организация. Именно УК или ТСЖ несет ответственность за перетоп или недостаточно горячие батареи. А волгоградцы все чаще жалуются, что дома замерзают и при этом платят за отопление большие суммы.

«Еременко, 116. Квартира площадью 41 кв.м. Кошмар! Платим 3500 за отопление, а сидим в квартире с обогревателем», - поделилась волгоградка Зина Шугаева. Другие парируют: «За однокомнатную 4200 платим».

В УК можно запросить ведомости учета тепла для сравнения. Но в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» говорят, что подавляющему большинству волгоградцев в январе 2022 года пришли счета меньше, чем в том же январе 2021 года. А вот сравнивать декабрьские и январские платежки некорректно. Снимают показания ОДПУ в домах с 23 по 25 число каждого месяца. По данным расчетного центра, в период с 23-25 ноября по 23-25 декабря средняя температура воздуха в Волгограде была около +0,6 градусов, а с 23-25 декабря по 23-25 января – минус 4 градуса. Может повлиять на начисления и количество расчетных дней в периоде. Разница в пару дней дает уже заметную прибавку.