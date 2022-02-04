Более 8 тысяч волгоградских подростков ожидают вакцинацию от коронавируса

В Волгоградской области прошли вакцинацию от коронавируса 1106 подростков Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса. В регион привезли 44 400 комплектов препарата «Спутник V», которые распределяются по прививочным центрам. Для детей и подростков от 12 до 17 лет в область была направлена только одна партия вакцины «Спутник М». Из 1440 комплектов были использовано 1106. При этом в листе ожидания насчитывается более 8 тысяч заявок от родителей, желающий привить детей от COVID-19, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

- Подростковая вакцинация носит добровольный характер и проводится только с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут заполнить документ самостоятельно, - напомнили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Детей вакцинируют по заявкам школ выездные бригады медиков или в детских поликлиниках. В ближайшее время в регион поступит новая партия «Спутника М».

Тем временем, за время прививочной кампании от ковида привились более 1,4 миллиона жителей Волгоградской области. План по созданию коллективного иммунитета среди взрослых выполнен на 93%.