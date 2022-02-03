Волгоградцы массово жалуются на рост платежей за отопление

Волгоградцы снова получили большие счета за отопление. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жители Волгограда начали получать счета за жилищно-коммунальные услуги за январь и возмущаться космическими суммами за отопление в платежках. Где-то цифры в квитанциях по сравнению с декабрем выросли в два и более раза. На астрономический счет пожаловался общественник Алексей Ульянов. В «Концессиях» пояснили, что это сбой и речь идет о единичных случаях, а в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» обещают ответить на все вопросы на брифинге 4 февраля.

- В ноябре за тепло мы заплатили 539 рублей, в декабре 1820 рублей, а за январь 4145 рублей. Это первый год, когда в нашем доме холодно, так еще и такие цифры откуда? – задается вопросом Алексей Ульянов, отмечая, что средняя температура в декабре была +1, в январе -4 градуса.

Волгоградцу обещали перерасчет в следующем месяце. Но о гигантских цифрах в платежках сообщают и другие волгоградцы: «Спартановка. Однушка. Платёж 4100 (без капремонта, газа, света и т.д). В декабре было 3400», «За трехкомнатную 6500 отопление которого практически нет. В квартире 16-18 градусов», «Я тоже 3900 плачу с копейками за отопление в двушке, а тепла нет. Подтапливаем обогревателями. ЖЭУ 41. Позор».

4 февраля 2022 «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» проведет в Волгограде брифинг, на котором представители компании обещают ответить на многочисленные вопросы по поводу начислений за отопление в платежном документе за январь.

Напомним, в прошлом году в Волгограде проходили массовые проверки по поводу начислений за отопление. В городе жителям 111 домов за теплый январь пришлось платить минимум на 15% больше, чем в холодном декабре. Нарушения нашли в половине из 22 домов центра, попавших в «черный список». Но в итоге перерасчет сделали лишь в пяти. В целом вернули свои деньги жители 23 домов Волгограда.