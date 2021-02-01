Волгоградцы больше заплатят за тепло из-за ошибок УК

Коммунальщики заранее предупредили об астрономических счетах за отопление в Волгограде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В феврале жители более сотни домов Волгограда получат коммунальные платежки за январь с астрономическими суммами - об этом заранее предупредили в «Концессиях» . Плата за отопление за январь у них выйдет даже больше, чем в декабре 2020 года. Как пояснили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, основными причинами роста платежей стали недочеты в работе управляющих компаний.

- Среднесуточная температура января отличается от температуры декабря незначительно, поэтому этот показатель не может служить оправданием для УК, - пояснили в «Концессии теплоснабжения».

Напомним, в декабре жители Волгограда были в шоке от астрономических счетов за отопление. Многим владельцам маленьких «двушек» пришлось заплатить по 3 - 5 тысяч рублей за тепло. Тогда госжилнадзор проверил обоснование сумм платежей и пояснил, что месяц был непривычно холодным. Но январь был не таким морозным, а платить за отопление некоторые волгоградцы будут еще больше. «Попали» на деньги жители 111 многоквартирных домов. Хотя уже начавшие получать квитанции горожане сообщают, что пострадавших гораздо больше.

Среди ошибок управляющих компаний, в РСО называют несвоевременную передачу показаний общедомовых теплосчетчиков и ошибки в отчетах. В десятках домов некорректно работало оборудование и автоматика на теплосетях внутри здания.

- Помимо этого УК позволили себе вмешательство в работу дроссельного устройства без согласования с ресурсоснабжающей организацией, что привело к сбою в теплоснабжении домов, - рассказали в «Концессиях».

То есть волгоградцы получили тепла по максимуму, хотя этого не требовала погода за окном.

В списке домов Волгограда, которые получат астрономические платежки за тепло за январь 2021, 11 домов из Краснооктябрьского района по адресам: пр. Металлургов, 52; улицы 39-й Гвардейской, 29а; Варшавская, 3; Инициативная, 2; Еременко, 122; Таращанцев, 16; Триумфальная, 7; Штеменко, 6, 32, 43; Хользунова, 18. Жители сразу 22 домов среди пострадавших в Центральном районе: Аллея Героев, 2; улица Бакинская, 3, 7, 13; Днестровская, 2; Донецкая, 16а; Дымченко, 10, 18б; Краснознаменская, 12; Коммунистическая, 56, 62; Коммунальная, 14; улица Ленина, 6, 12, 19; Мира, 10; проспект Ленина, 43, 47, 62/1, 70; улица Селенгинская, 9; Советская, 4.

В Дзержинском районе переплатят за отопление в январе 12 домов по адресам: улица 8-й Воздушной, 20, 24; Гнесиных, 60; Землячки, 27, 31; Качинцев, 122; Либкнехта, 13; М. Рыбалко, 16; пр. Жукова, 105, 111; Тургенева, 4; Строителей, 10 (Гумрак). Жители девяти домов получат завышенные счета за отопление в Ворошиловском: Дубовская, 10; Елецкая, 11; Иркутская, 6; Комитетская, 42; Лавочкина, 2, 6/1; Циолковского, 19; Череповецкая, 5; Чигиринская, 2. Еще 12 домов в списке на разорительные счета в Советском районе по адресам: Аджарская, 24, 47а; Алексеевская, 9; Запорожская, 2; Я. Купалы, 60; Казахская, 1/5; Краснопресненская, 1а; Крепильная, 130; Тимирязева, 46а; Тулака, 3/1; Туркменская, 14; пр. Университетский, 95.

В Кировском районе астрономические счета за тепло придут жильцам также 12 домов: 64-й Армии, 4, 77; Закавказская, 3; Кирова, 101, 132, 140; Козака, 7, 13; Одоевского, 58; Турбинная, 184, 188; пер. Школьный, 2а. И в Красноармейском разорительные коммунальные квитанции за январь получат в 14 домах: 50 лет Октября, 3, 36а; Арсеньева, 46; Доценко, 35; Лазоревая, 195; Ломакина, 13, 28; Николаевская, 4; Удмуртская, 69; Фадеева, 59; пр. Героев Сталинграда, 15, 20, 22, 24.