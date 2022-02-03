Врачи сшивали морду: в Волгограде волонтеры спасли травмированную петардой собаку

Бездомных собак на улицах становится больше – растет и жестокость по отношению к братьям нашим меньшим.

Шокирующее видео с изувеченной собакой в центре Волгограда выложили волонтеры приюта для животных «Лисена». Несколько дней пес бегал по людным местам с чудовищной травмой – кто-то, по всей вероятности, бросил в его морду петарду, животное получило ранение. Все проходили мимо. Только неравнодушная волгоградка Александра Булаткина бросилась на помощь – поймала и привезла животное в приют.

«Мне пришло несколько сообщений о собаке с чудовищной травмой. Но, имея огромное количество животных в приюте, отправиться на поиски я не могла. Огромное спасибо Александре Булаткиной, она смогла найти и привезти собаку к нам» - подписала видеозапись (прим.авт: видеоролик есть на странице приюта) руководитель «Лисены» Наталья Миндрина.

Псу провели операцию, им пришлось буквально сшивать заново мордашку собаки. Но все получилось. Теперь остается надеяться, что все заживет.

- Сделали пластику. Все это будет заживать. Мы благодарны любой помощи. Пожалуйста поддержите нас, - просят волонтеры.

Тем временем, волгоградцы разделились на два лагеря. Одни против большого количества бродяг на улицах, другие призывают – не вредите братьям нашим меньшим. А случаев живодерства становится все больше.

«Какое жестокое поколение! Чем мешает вам бездомное животное? Вот чем? Всегда спрашиваю себя об этом. Пройди мимо, если не хочешь помогать. Зачем издеваться? Мы все живые, мы все чувствуем!»

Волонтеры отмечают, что все чаще находят на улицах породистых, явно выброшенных собак. И пока муниципальные предприятия, приюты стерилизуют бездомных собак, пытаясь хоть как-то решить проблему, из-за безответственных хозяев популяция пополняется.