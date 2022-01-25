Бесплатную поголовную стерилизацию собак предлагают ввести волгоградские депутаты

И хотя в большинстве своем бездомные собаки не проявляют агрессии, случаются и исключения. Волгоградцы регулярно обращаются в травмпутнкты с укусами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России наконец-то всерьез обратили внимание на ситуацию с огромным количеством бездомных собак. На людей голодные стаи нападают ежедневно, но только трагедия смогла заставить депутатов снова сесть за поиски решения проблемы. В Волгограде парламентарии тоже обсуждают этот вопрос. Руководитель Экосовета волгоградской облдумы Ирина Соловьева считает, что нужна поголовная стерилизация, которая в сегодняшней сложной обстановке должна стать бесплатной.

Напомним, беда на днях произошла в Забайкальском крае – стая бездомных псов растерзала семилетнюю девочку, малышка погибла. После этой истории председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить законодательные изменения, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей.

Сегодня по закону, который действует в РФ, власти обязаны отлавливать, стерилизовать собак и прививать их от бешенства. И отпускать обратно в ту среду, откуда забрали животное. Поэтому меньше их на улицах не становится, несмотря на потраченные на отлов миллионы. Повторно их в приют не забирают, ревакцинацию не делают. Поэтому укушенные даже собаками с бирками люди бегут в травмпункт и колют прививки от бешенства.

- Научное сообщество и волонтеры единодушны в том, что кардинально изменить ситуацию с огромным количеством бездомных животных на улицах может только одномоментная поголовная стерилизация, - говорит председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию волгоградской облдумы Ирина Соловьева.

По ее мнению, сейчас, когда бездомных собак такое огромное количество, стерилизацию надо делать бесплатно. И только позже, решив проблему, установить плату.

- Мы считаем необходимым внедрять обязательную маркировку и учет всех домашних питомцев на государственном уровне. Только таким образом хозяин будет нести за них ответственность. В большинстве случаев с согласия владельцев домашним животным тоже стоит проводить стерилизацию, - говорит депутат.

Также волгоградские парламентарии считают, что нужно общаться с предпринимателями, которые заводят собак для охраны складов, а потомство этих собак в огромном количестве оказывается на улицах.

- Сегодня остро стоит вопрос - возвращать или не возвращать животных на прежние места обитания вблизи социальных объектов таких, как школы, детские сады и больницы. Необходимо более конкретное регулирование деятельности волонтеров, которые с одной стороны ухаживают за животными в приютах, с другой - подкармливают выпущенных на улицу собак в местах их прежнего обитания, тем самым способствуя скоплению их в стаи, - отметила Ирина Соловьева.

Волгоградские депутаты заявили, что поддерживают спикера Госдумы и тоже считают, что нужно вводить штрафы за выброшенных на улицу питомцев.