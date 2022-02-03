Жителям домов на Менделеева в Волгограде дали воду после коммунальной аварии

Фото: пресс-служба «Концессий водоснабжения».

Последствия коммунальной аварии на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда ликвидировали. Об «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе «Концессий водоснабжения». Жителям частных домов дали холодную воду. Напомним, на ветхом трубопроводы случился порыв. Коммуникация была очень старой – ей больше полувека. Поэтому пришлось полностью заменить участок длиной 6 метров. На это ушли сутки.

- В настоящий момент основные работы по монтажу и сварке завершены, подача ресурса абонентам восстановлена в полном объеме. Ведутся работы по обратной засыпке котлована. Асфальт будет полностью восстановлен ресурсоснабжающей организацией, - прокомментировали в «Концессиях».