На улице Менделеева в Волгограде ремонтируют полувековой трубопровод

Ветхий водовод снабжает дома холодной водой. Фото: Инна БУЛАТОВА

В среду, 2 февраля, на трубопроводе на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда случился порыв. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий водоснабжения», в настоящий момент бригада специалистов ведет земляные работы, чтобы добраться до коммуникации. Водовод, снабжающий дома холодной водой, очень старый – ему больше пятидесяти лет, его ни разу капитально не ремонтировали. Сотрудникам «Концессий» придется полностью заменить 6 метров ветхого участка. Отметим, что там находится частный сектор.

- На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение в ряде частных домов. По предварительной оценке, восстановительные работы будут завершены до конца дня и к вечеру подача ресурса будет возобновлена, - отметили в «Концессиях».

Более того, временно проезжая часть у дома №45 на улице Менделеева сужена из-за работающей спецтехники. После ремонта на участке уложат асфальт.