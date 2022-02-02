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Происшествия2 февраля 2022 8:15

В Волгограде 3 девушки попали в ДТП, влетев на машине в столб

Пострадавшим в аварии волгоградкам от 16 до 20 лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Попавшим в ДТП девушкам потребовалась госпитализация

Попавшим в ДТП девушкам потребовалась госпитализация

Фото: Эдуард Пальгунов

Вечером 1 февраля в Красноармейском районе Волгограда в ДТП пострадали 3 девушки. В 22.00 на улице 2-й Караванной 19-летняя волгоградка за рулем «Лады Веста» не справилась с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В аварии пострадали водитель «Лады», а также пассажирки 16 и 20 лет. Всех троих скорая помощь увезла в больницу.

Напомним, накануне в Дзержинском районе Волгограда автобус наехал на женщину-пешехода, ее госпитализировали. Всего за 1 февраля в Волгоградской области произошло 5 ДТП, в которых травмы получили 7 человек.

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